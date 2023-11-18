ХК «Сочи» уступил ЦСКА в матче 33-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» проиграл ЦСКА. Матч закончился со счетом 1:3.

Счет в матче открыли сочинцы на 28-й минуте после точного броска Антона Сагадеева. Третий период остался за армейским клубом. На 45-й минуте Никита Нестеров помог своей команде сравнять счет. Затем в течение трех минут две шайбы в свой актив записал нападающий ЦСКА Максим Мамин. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После 33-х матчей в КХЛ «леопарды» занимают девятое место в турнирной таблице Западной Конференции. Следующий матч сочинцы сыграют 22 ноября в Новосибирске с «Сибирью».

Евгений Леонтьев

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