Валерий Мясников нокаутировал Дауда Кельбиханова в главном бою RCC Hard 4

В Екатеринбурге прошел турнир RCC Hard 4 по кулачным боям. Он состоял из 13 боев, пять поединков были завершением первого этапа Гран-при в полусреднем весе. В соревновании помимо российских спортсменов участвовало двое бойцов из Казахстана. Дебютировало восемь человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Встреча взглядов соперников перед главным боем RCC Hard 4 Фото: Александр Стародумов Дауд "Стхански" Кельбиханов в нокауте Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 2 Встреча взглядов соперников перед главным боем RCC Hard 4 Фото: Александр Стародумов Дауд "Стхански" Кельбиханов в нокауте Фото: Александр Стародумов

Победу в главном бое вечера одержал Валерий Мясников (Лобня) над Даудом «Стхански» Кельбихановым (Москва) мощным нокаутом в первую минуту поединка. Бой проходил в полутяжелом весе. Он должен был состоять из пяти раундов по две минуты, в отличие от остальных поединков по три раунда.

«Все уважение моему сопернику и его команде. Это был очень важный для меня бой. Я следил за Даудом еще до кулачки. Меня переполняют эмоции, потому что настрой был на все пять раундов»,— сказал после боя победитель. Мама господина Мясникова как его талисман была у ринга. Она сказала, что ее сын — «красавчик», а рассечение заживет. Проигравший бой Дауд Кельбиханов отказался от комментария.

Другие бои этапа закончились так:

Матвей Тикиджиев (Ростов-на-Дону) победил Марка Цитцера (Екатеринбург) раздельным решением судей. Категория: легчайший вес.

Владимир Шарыпов (Екатеринбург) одолел Артема Бойко Тарновского (Астана) техническим нокаутом в третьем раунде. Категория: полутяжелый вес.

Артем Зиновьев (Кастанай) выиграл первый бой в кулачке против дебютанта Захара Иванова (Красногорск) раздельным решением судей. Категория: легкий вес.

Виктор Баталов (Тюмень) нокаутировал Сергея Павликова (Москва) в первом раунде боя двух дебютантов. Категория: полулегкий вес.

Марат Исаев (Махачкала) победил дебютанта Святослава Шабанова (Прокопьевск) единогласным решением судей. Категория: Гран-при, полусредний вес.

Артур Свиридов (Ростов-на-Дону) одолел Алпомиша Аслонова (Челябинск) единогласным решением судей. Категория: Гран-при, полусредний вес.

Вячеслав Бабкин (Новосибирск) превзошел Керима Шамсатова (Грозный) единогласным решением судей. Категория: Гран-при, полусредний вес.

Дмитрий Савин (Екатеринбург) нокаутировал после двух нокдаунов подряд Максима Викторова (Зеленоград) в первом раунде своего дебютного боя и получил бонус в 50 тыс. руб. Категория: Гран-при, полусредний вес.

Николай Белозерцев (Москва) победил дебютанта Дени Чекуева (Самара) техническим нокаутом. Категория: Гран-при, полусредний вес.

Данила Чижов (Санкт-Петербург) выиграл Владимира Чехонадских (Белгород) раздельным решением судей. Категория: полулегкий вес.

Амир-Аслан Ахмедов (Волгоград) победил Азамата Мусина (Сибай) техническим нокаутом из-за отказа от боя соперником. Категория: легкий вес.

Олег Фомичев (Волгоград) одолел Германа Скобенко (Макеевка) единогласным решением судей и оформил восьмую победу подряд без поражений. Категория: тяжелый вес.

Турнир RCC Hard 4 состоялся на Арене единоборств РМК. В рамках него закончился первый этап Гран-при, по правилам которого 24 бойца полусреднего веса сражаются в групповом этапе, и далее лучшие по количеству набранных очков выходят в 1/4 финала. После четверо бойцов в полуфинале определяют двух сильнейших, а они уже бьются за 1 млн руб. и звание чемпиона мира от RCC. За выход в финал бойцам предусмотрен денежный приз в 500 тыс. руб.

Александр Стародумов

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