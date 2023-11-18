«Сибирь» в овертайме уступила «Куньлуню» в матче КХЛ

Хоккеисты новосибирской «Сибири» в овертайме проиграли китайскому «Куньлуню Ред Стар». Игра проходила на льду «Арены Мытищи». Основное время матча победителя не выявило. По итогам трех периодов на табло горели цифры 2:2. За пекинский клуб отличились Кайл Вуд (20 мин.) и Тайлер Вон (42 мин.). У «Сибири дублем отметился нападающий Сергей Дубакин (26-я и 30 мин.)

Гол Брэндона Ипа на 2 мин. овертайма принес победу Куньлуню Ред Стар».

«Сложная игра. Все было в наших руках, мы должны были выигрывать, но первые три минуты третьего периода стали ключевыми. Провели три или четыре очень плохие смены, соперник забил — здесь мы и проиграли игру», — приводит слова главного тренера «Сибири» Дэвида Немировски сайт КХЛ.

Илья Николаев