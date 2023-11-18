В Сосновский район направили шесть резервных источников электроэнергии

Энергетики компании «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение в Сосновском районе. Организован выезд шести резервных источников электроэнергии общей мощностью 850 кВт, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».

Вечером 18 ноября было зафиксировано технологическое нарушение в работе кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ. В результате без электроснабжения частично остались поселки Малиновка, Осиновка, Северный, микрорайоны Белый Хутор, Лесной остров, Зеленый мыс, Привилегия в поселке западный.

«Аварийно-восстановительные бригады Центральных электрических сетей филиала ПАО „Россети Урал“ – „Челябэнерго“ находятся на месте, проводят оперативные переключения для восстановления электроснабжения потребителей. Энергетики делают все, чтобы свет в домах жителей появился в кратчайшие сроки»,– сообщает пресс-служба компании.

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