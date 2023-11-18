В Курганской области закрыли движение автобусов на трассе «Иртыш»

На федеральной трассе Р254 «Иртыш» в Курганской области введены временные ограничения движения для автобусов. Это связано с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Курганской области.

Ограничения введены с 18 часов на участке с 351 км по 465 км трассы Р254 «Иртыш» Челябинск – Новосибирск, с 396 км по 479 км дороги «подъезд к Ишиму», а также на региональной трассе Петухово – Частоозерье. Запрещено движение пассажирского транспорта, в том числе организованные перевозки детей. О времени и дате снятия временных ограничений ГИБДД сообщит дополнительно.

В ряде районов Курганской области наблюдается сильный снегопад, порывы ветра до 15 метров в секунду, перепады температуры от +3 до -8 градусов. Подрядные организации ведутся работы по очистке дорог.