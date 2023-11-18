Где в Липецке отключат холодную воду и свет 18, 19 и 20 ноября

Из-за ремонтных работ 18, 19 и 20 ноября в Липецке отключат холодную воду и электричество в многоквартирных и частных домах. Об этом сообщила мэрия облцентра.

С 10:00 до окончания работ 18 ноября воды нет по следующим адресам:

• улица Прудная, 2;

• улица Ильича, 14, 18, 15, 31, 36а, 38а, 46а, 48, 31а;

• улица Волгоградская, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а;

• 1-й Театральный переулок, 1а;

• частный сектор: улицы Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Степная, Станиславского, Лазо, Воронежская, Песчаная, Ильича, Волгоградская, переулки Парковый, Линейный, Моторный, Театральный, Садовый, улицы Ватутина, Краснодонская, Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинская, Зеленая, переулки Спортивный и Сосновый, проезд Ильича, улицы Чехова, 3 Сентября, Исполкомовская, Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Прудная, переулок Узорный, улица Рудничная, Медицинская, котельная «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть».

19 ноября воду отключат с 10:00 на следующих улицах:

• Крайняя (Подгорное), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

• Подгоренская, 1, 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

• МУП «Липецктеплосеть» — котельная Подгорное.

С 10:00 воды не будет 20 ноября по адресам:

• Жуковского, 9а, 11б, 13а, 15а;

• Волгоградская, 2а;

• Коммунистическая, 20, 20а, 22а, 24, 24вл1, 27, 29;

• перелок Театральный, 1а;

• Бунина, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;

• Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19;

• Меркулова, 30, 32, 34;

• Белана, 15, 17;

• Стаханова, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

• переулок Учебный, 1, 1к1, 1к2, 2, 4, 6;

• Катукова, 19, 23.

Подвоз воды организуют по адресам: улица Прудная, 2; Крайняя, 7; Коммунистическая, 24; Теперика, 2.

18 ноября с 8:00 до 18:00 будет отключено электричество из-за монтажа приборов учета по адресам:

• Буденного; Речная, 24а; 2-я Крымская; 50 лет НЛМК, 31в; Верхняя; переулок Джамбула; улицы им. Шмидта; Комсомольская; проезд Комсомольский; Кооперативная; Фрунзе, 90, 93а; Чаплыгина; площадь Заводская; улицы им. Баумана; Студеновская, 182, 184; Ушинского; Брюллова, 69; площадь К.С. Константиновой, 1, 3; Бородинская; Кутузова, 1, 2, 3, 5; Мамина-Сибиряка, 2, 4; Минина, 2; Пожарского; Стасова.

19 ноября с 8:00 до 18:00 отключат свет из-за ремонта по адресам:

• Буденного; Индустриальная, 112, 119а; переулок Рядовой; Сенная, 2; Смоленская, 40, 43;

Отключение 20 ноября будет с 9:00 до 17:00 (из-за монтажа приборов учета и ремонтных работ) на улицах:

• 40 лет Октября, 39, 41а, 43, 47; Ушинского, 21, 21а, 23, 80; садоводчество «Сокол-1», 196, 305, 569, 825; Богатырская; Брестская; Былинная; переулок Коперника; переулок Н. Руднева; Пирогова; переулок Рахманинова; переулок Ростовский, 1а; Хабарова; переулок Чугунный, 11; Ситовская, 394; садоводчество «Речное», 105, 268, 394; А.Г. Кочеткова; переулок Болотникова; Водная; Войнич; переулок Ермака; им Д. Бедного, 2, 66а; им. Бабушкина; им. Баумана, 92; им. Курчатова; К. Булавина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; переулок Ракетный; переулок Теплый; Третьякова, 18; переулок Щепкина; переулок Володи Дубинина; переулок Ивана Кочубея, 1; Комсомольская, 22; Котовского, 23; переулок Павлика Морозова, 3, 9; Школьная, 24, 26, 28, 9.

• Валентина Скороходова, 19; Огородная 34а; Цемзаводская, 3, 4; садоводчество «Сокол-3», 223, 30, 38; Арсеньева; Белорусская; Брюллова; переулок Космический, 36; Стасова; садоводчество «Сокол-2»; Ново-Весовая, 2в, 5, 6; Ударников; Юношеская; садоводчество «Горняк»; садоводчество «Дачный-3», 110.