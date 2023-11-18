В Липецке 18, 19 и 20 ноября временно отключат воду и свет в нескольких районах

В мэрии Липецка рассказали о плановых отключениях холодной воды и электричества 18, 19 и 20 ноября. Для проведения ремонта «РВК-Липецк» 18 ноября временно ограничивает водоснабжение для части домов на 60 улицах города. 19 ноября холодную воду отключат только на трех улицах, а 20 ноября — на 11 улицах. Будет организован подвоз воды.

Подача электроэнергии также будет приостанавливаться — в связи с необходимостью проведения ремонта и монтажа приборов учета. 18 ноября свет из-за ремонта отключат в домах на 23 улицах, а через сутки — на пяти улицах. Монтаж приборов учета 20 ноября будет вестись на 36 улицах, а ремонтные работы — на 15 улицах.

Егор Якимов