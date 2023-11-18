Пожар в трехкомнатной квартире на проспекте Королева унес жизнь одного человека

Один человек погиб в результате пожара в трехкомнатной квартире на проспекте Королева в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре в Приморском районе поступило на пульт дежурного в 16:33. Загорелась комната в трехкомнатной квартире по адресу: проспект Королева, д.29к1. В комнате площадью 8 кв. м горела обстановка на площади 3 кв. м. В 17:05 пожар потушили.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что один человек в результате пожара погиб.

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