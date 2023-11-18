Умер актер Александринского театра Иосиф Кошелевич

В Санкт-Петербурге ушел из жизни артист Александринского театра Иосиф Кошелевич. Ему было 75 лет, сообщили в пресс-службе театра.

Актер умер 17 ноября.

Иосиф Кошелевич родился в 1949 году. В 1967-1967 учился в студии при Академическом театре драмы им. Янки Купалы в Минске в мастерской народного артиста СССР Л.Г. Рахленко. В 1973 году окончил Высшее театрально училище им. Щепкина.

В течение 16 лет служил в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна в Баку. В 1989 поступил в труппу Государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (сейчас — Александринский театр).

В Александринском театре вспоминают десятки ролей, которые исполнил артист, в их числе Кассио («Отелло» У. Шекспира), князь Мышкин («Идиот» Ф. Достоевского), Николай Турбин («Дни Турбиных» М. Булгакова). Рецензенты отмечали пластичность актерского искусства Иосифа Кошелевича, его умение точно выстраивать психологические переходы ролей.

Среди ярких ролей артиста называют роль провокатора Липпанченко в спектакле по роману Андрея Белого «Петербург» (постановка Андрея Могучего, 2005 год).

«Ничтожный и властный, вездесущий и вечно ускользающий, лицедей, меняющий маски, за которыми нет подлинного лица, Липпанченко становился предвестником роковой неизбежности событий»,— рассказали в пресс-службе Александринского театра.

Начиная с 1976 года и на протяжении всей жизни Кошелевич занимался театральной педагогикой, преподавал культуру речи, постановку голоса, риторику, ораторское искусство. За годы работы в Александринском театре исполнил более 30 эпизодических ролей. Снимался в фильмах и сериалах, в том числе: «Семья, как семья», «Две дуэли», «Империя под ударом» и др.

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