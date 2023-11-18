Экс-начальник госкомиссии по запасам полезных ископаемых стал совладельцем пермской компании по добыче алмазов

Бывший начальник ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Юрий Подтуркин стал совладельцем 5% ООО «Алмайнинг», имеющего лицензию на добычу алмазов в Пермском крае. Об этом свидетельствуют внесенные в ЕГРЮЛ изменения от 16 ноября.

Юрий Подтуркин родился в 1954 году в Лысьве. В 1981 году окончил Пермский политехнический институт по специальности горный инженер-маркшейдер. Работал в различных должностях в области инженерно-геологических изысканий и на горном производстве, участвовал в научно-исследовательских работах по процессу сдвижения горных пород. До декабря 2013 года господин Подтуркин руководил государственной комиссией по запасам полезных ископаемых. Впоследствии работал главным федеральным инспектором в Республике Саха (Якутия).

ООО «Алмайнинг» зарегистрировано в Перми в 2017 году. Основной вид деятельности — разведочное бурение, также занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина, строительными и отделочными работами. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным учредителем общества (47% в уставном капитале) является АО «Нью Граунд». Директором организации является Алексей Елшин. В 2022 году убытки компании составили 31,5 млн руб., информация о выручке отсутствует.

В 2021 году компания «Алмайнинг» получила лицензию на поиск алмазов на Силурийском участке в Красновишерске. Предприятие уже ведет поисковые работы в Александровске, на участке Глубоком.