В Ачинске на причастность к убийству 12-летнего мальчика проверяют сверстника

Следователи завели уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика в красноярском Ачинске, на причастность к преступлению проверяют его сверстника.

Как рассказали в краевом управлении СКР, в пятницу, 17 ноября, в полицию Ачинска с заявлением о пропаже ребенка обратилась его мать: сын ушел с уроков, но домой так и не вернулся. На следующий день тело мальчика нашли в городской речке Мазулька с признаками насильственной смерти. На теле жертвы обнаружили следы, предположительно, от ударов топором.

«В ходе осмотра на территории частного дома, расположенного поблизости от реки, обнаружены следы крови, а также предметы со следами крови, в огороде дома найден рюкзак потерпевшего, обнаружена тележка со следами вещества бурого цвета», — заявили в следственном управлении, добавив, что на причастность к убийству ребенка проверяются его сверстник и отчим сверстника. По предварительным данным, потерпевший оскорбительно выразился в адрес мамы мальчика.

В прокуратуре края сообщили, что ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики.

Илья Николаев