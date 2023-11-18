В Крыму пробурили гидротоннель под Ай-Петри для подачи воды в Ялту

В Крыму пробурили семикилометровый гидротоннель сквозь горную гряду под Ай-Петри для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны Крымских гор. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании-подрядчика строительства тоннеля «ПРиСС» Андрей Булыгин.

«В существующем (с южной стороны) тоннеле, длина которого 1540 метров, мы сделали приемную камеру под проходческий щит размером чуть больше самого щита. И вот, пройдя 5646 метров, мы вышли в эту камеру, произошла смычка. Физически тоннель готов»,— сказал господин Булыгин «РИА Новости».

Полностью все работы, включая установку сейсмических датчиков, планируется завершить в апреле. «После этого будет осуществляться приемка и передача тоннеля в эксплуатирующую организацию»,— добавил Андрей Булыгин.

Вода по туннелю, согласно планам, будет подаваться из водохранилища «Счастливое-2», расположенного на северной стороне горной гряды. Вода будет поступать в Ялту и близлежащие поселки. Новая трасса дублирует старый гидротоннель, который находится в аварийном состоянии.