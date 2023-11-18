Число выявленных случаев браконьерства снизилось на 20% в Удмуртии

В 2023 году в Удмуртии зафиксировали на 20% меньше фактов браконьерства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это результат 4 000 рейдов специалистов, в том числе с участием правоохранительных органов, охотников и общественных инспекторов. За десять месяцев возбуждено 449 дел об административных правонарушениях и 22 уголовных дела. Это стало известно на совещании специалистов в сфере природопользования, экологии и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии Фото: пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии

Важную роль в эффективной работе специалистов отрасли играет обновление автопарка. Новая техника позволяет сотрудникам охотнадзора решать задачи даже в самых труднодоступных местах. Этим летом потушили 98% лесных возгораний в первые сутки с помощью новых лесопожарных автомобилей. Они были получены в рамках финансирования отраслевого нацпроекта.

На совещании премьер-министр региона Ярослав Семенов вручил специалистам природоохранного управления ключи от двух новых квадроциклов. А также отметил федеральными наградами лучших работников отрасли.