В Сосновском районе более десятка поселков частично остались без электричества

В Челябинской области частично остались без электроснабжения девять населенных пунктов Сосновского района 18 ноября. В микрорайонов Белый Хутор из-за аварии отключили котельную. Информация об этом опубликована в группе управляющей компании ЮУ КЖСИ в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с аварийной ситуаций на сетях электроснабжения Сосновского района, котельная микрорайона Белый хутор не функционирует, как следствие, сейчас в домах наблюдаются перебои с отоплением и горячим водоснабжением»,– говорится в сообщении. Кроме того, УК предупреждает, что в домах будет остановлена работа лифтов. «Указанные ограничения продлятся до устранения Сосновскими РЭС аварийной ситуации, ориентировочно до 21:00. Приносим свои извинения за доставленные неудобства»,– сообщает управляющая компания.

В центре поддержки клиентов ПАО «Россети Урал» сообщают, что в Сосновском районе без энергоснабжения частично находятся поселки Кременкуль, Малиновка, Осиновка, Северный и Западный, близлежащие коттеджные поселки и СНТ. Также «технологическое нарушение» произошло на станции Смолино, в поселках Полетаево, Полетаево Первое и Полетаево Второе, Южный прииск. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения – 20 часов.

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