В центре Екатеринбурга установили макет завода-крепости, который весит 16 тонн

В Историческом сквере Екатеринбурга установили бронзовой макет завода-крепости, который отображает градостроительный ансамбль города 1733-1734 годов в масштабе 1:300. Об этом сообщили на сайте администрации Екатеринбурга.

Постамент, вес которого составляет 16 т, изготовлен из гранита Камбулатовского месторождения, масса бронзовой части при этом — около 1 т. Объект был выполнен к 300-летию Екатеринбурга в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Формовочные и литейные работы произведены на основе 3D-модели, построенной по архивным данным. На макете присутствует текстовое сопровождение, продублированное также шрифтом Брайля.

Анастасия Таначева

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