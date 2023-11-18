В Воронеже расследуют гибель мужчины, расстрелянного по пути домой

Воронежское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) 43-летнего мужчины в Воронеже. Об этом сообщили в ведомстве.

Тело с множественными огнестрельными ранениями прохожие обнаружили около 22 часов 17 ноября на улице Антонова-Овсеенко в Коминтерновском районе. Убийство было совершено «при следовании пострадавшего к месту проживания». Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы, ведется допрос свидетелей. Полиция помогает следствию установить стрелявшего.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что к преступлению якобы может быть причастен сотрудник полиции. В региональном главке МВД эту информацию официально опровергли.

Егор Якимов

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