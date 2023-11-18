Пляж в парке 300-летия Петербурга очистят от строительного мусора

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордер на очистку пляжа в Парке 300-летия от строительного мусора, сообщили в ГАТИ.

Заказчиком и исполнителем работ выступает АО «Зенит-Арена». В его задачи входит очистка береговой линии от строительного мусора и укрепить ее с помощью песка. Проведение работ разрешено до 31 мая 2024 года.

В октябре 2023 года городская комиссия осмотрела пляж и обнаружила куски металла, железобетонных плит и бетонных конструкций. Комиссия пришла к выводу, что это так называемый антропогенный грунт — грунт, созданный человеком «в результате естественноисторического освоения территорий».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте