Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, как школьное сочинение может стать гастрономическим посланием любимому учителю.

В финале осеннего сезона шеф-повар ресторана Savva Андрей Шмаков придумал гастрономический сет «Как я провел лето», который предлагается до конца ноября. Авторское высказывание на тему летних каникул получило невероятно личную интонацию.

Меню подается в виде школьной тетради, где Шмаков от руки составил сет, посвященный своим летним поездкам, причем написано «сочинение» с ошибками, которые каждый гость ресторана может исправить красной ручкой, а в конце дегустации поставить Шмакову оценку за сет.

В заключение краткого школьного опуса, шеф вспоминает своего классного руководителя Наталью Трофимовну, и более трогательного посвящения представить себе невозможно. Судя по меню, лето у Шмакова выдалось жарким. Сначала был Родос, его представляет тирокафтери — крем из сыра фета с лепешкой и сезонными овощами.

Потом Красноярск с икрой хариуса, печеной картошкой и копченой сметаной. Затем Гагры с кукурузной кашей айладж, Сахалин с фалангой краба и шафрановым сабайоном, Париж, представленный говядиной турнедо с фуа гра, белыми грибами и гратэном, а под конец каникул — Москва и «Птичье молоко».

Вся посуда для блюд была привезена из городов, где побывал шеф. Стоимость сета 7,5 тыс. руб., с винным пейрингом — 10 тыс. руб. Не знаю, что бы сказала «классрук» Наталья Трофимовна, а по мне так это твердая «пять».