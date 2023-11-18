Где в Воронеже нет холодной воды из-за коммунальной аварии
Из-за повреждения трубопровода на улице Циолковского в Левобережном районе Воронежа 18 ноября 46 многоквартирных домов остались без воды. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».
Воды нет по следующим адресам:
- улица Циолковского, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 113/3, 113/4, 117, 119, 121, 121а, 125, 129, 129А;
- улица Туполева, 37, 39, 41, 43, 48, 50.