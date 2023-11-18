В Петербурге впервые вручили премию «Эрмитаж»

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения премии «Эрмитаж», учрежденной в этом году. Мероприятие прошло в Эрмитаже в рамках IX Международного культурного форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуан Игнасио Дуато Барсиа

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Хуан Игнасио Дуато Барсиа

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лауреатами первой премии стали художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа. Премию «Эрмитаж» присуждают за вклад в сохранение и популяризацию лучших образцов мирового культурного наследия и развитие международного культурного диалога.

В церемонии участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Премия учреждена Государственным музеем «Эрмитаж» и оргкомитетом международного культурного форума. Ее будут вручать ежегодно двум деятелям культуры за достижения в области культуры и искусства.

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