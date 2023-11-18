Два жителя Удмуртии погибли в аварии на пути в Чайковский

Ночью 17 ноября в Удмуртии съехал с дороги и перевернулся Hyundai Solaris. ДТП произошло на трассе «Воткинск-Чайковский». 38-летний водитель автомобиля, ранее лишенный прав, не справился с управлением, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике. У мужчины обнаружили признаки опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В машине также находился 30-летний пассажир. По предварительной информации, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Оба мужчины скончались на месте аварии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.