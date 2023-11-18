На трассе Екатеринбург-Тюмень в ДТП с пятью машинами пострадали три человека

На 305 км федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в нем пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

В сообщении говорится, что автомобиль Nissan Murano въехал в стоящий на полосе для разворота Mitsubishi, из-за чего последнего отбросило на Mercedes-Benz. Сам Nissan Murano от удара врезался в «КамАЗ», после чего закрутился на дороге и въехал в еще один «КамАЗ», также стоящий для разворота.

На месте массового ДТП работают два наряда ДПС. Сообщается, что ранены водитель Nissan и его двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу. Движение по трасса частично ограничено, из трех полос две перекрыты. Сотрудники ГИБДД Тюменской области выясняют обстоятельства произошедшего.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте