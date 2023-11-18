Состав «Молота» пополнил голкипер

«Молот» заключил контракт с молодым вратарем Егором Гуськовым. Как сообщает пресс-служба клуба игрок прошел школу ярославского «Локомотива». Неоднократно привлекался в расположение юниорской и молодежной сборной России. Является обладателем Кубка Глинки/Гретцки (2019), а также обладателем Кубка Вызова (2019).

В 2021 году завоевал серебряные медали МХЛ.

На взрослом уровне 21-летний голкипер дебютировал в сезоне 2022/2023 в составе ХК «Рязань-ВДВ». В начале сезона выступал за ХК «Ростов», с которым расторг договор 10 ноября.

Суммарно в рамках ВХЛ Гуськов провел 35 матчей, в которых отразил 91.3% бросков при коэффициенте надежности 2.53, а также дважды сыграл "на ноль".