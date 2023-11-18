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Коммерсантъ FM
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Пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе мужчину заподозрили в оправдании нацизма

Мужчина пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки на Поклонной горе

Уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося потушить Вечный огонь на Поклонной горе и разбросавшего памятные венки, квалифицируют по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ). Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Этой ночью в мемориальном комплексе на Поклонной горе 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из бутылки. Затем он разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их. Мужчина был задержан полицией.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). Однако прокуратура направила дело в следственный комитет, который увидел в действиях мужчины состав ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а равно осквернение символов воинской славы России).

Мужчина доставлен в Дорогомиловский межрайонный отдел Следственного комитета для допроса. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения.

Александра Горошилова

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