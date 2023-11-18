Пермские точки «Аптеки от склада» стала занимать другая фармсеть

В Перми на месте одной из закрытых торговых точек «Аптеки от склада» открылась фармацевтическая сеть «Планета здоровья». Эта сеть начала работу в помещении на первом этаже жилого дома по ул. Пушкина, 23, где ранее функционировала «Аптека от склада». «Аптека от склада» продолжает закрывать свои торговые точки. Если по состоянию на 3 ноября в Перми значилось 45 работающих аптек этой сети, то сейчас, согласно сервису 2ГИС, в городе осталось всего 8 филиалов. Из них только 6 функционируют, а остальные «временно не работают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

«Аптека от склада» создана в 2009 году пермскими предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым. По итогам первой половины 2023 года сеть занимала 20-е место в рейтинге аптечных сетей DSM Group с выручкой 6,7 млрд руб., включая 799 точек на конец июня. Головная компания холдинга — ООО «Годовалов» — столкнулась с претензиями контрагентов. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», к ООО предъявлены иски о взыскании более 4, 6 млрд руб. В судах находится два заявления о банкротстве. С 6 октября ООО «Годовалов» находится в стадии ликвидации. Ранее господа Годовалов и Шаврин сообщали о намерении подать в суд заявление о самобанкротстве.

О сокращении числа точек «Аптеки от склада» в Перми, Новосибирске, Тюмени, Ямало-Ненецком автономном округе и Омске также писали региональные СМИ. О том, что в Пермском крае может закрыться часть филиалов сети «Аптека от склада», источник «Ъ-Прикамье» сообщал в начале сентября. По его данным, места этих торговых точек может занять пермская аптечная сеть «Планета здоровья».