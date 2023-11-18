На Керченской переправе приостановлено движение паромов

Из-за сильного ветра приостановлено движение паромов на Керченской переправе. Об этом в своем в своем телеграм-канале написал глава минтранспорта Крыма Николай Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

По информации Росморречфлота, из-за порывов ветра до 15-20 м/с в районе Керченской переправы действует штормовое предупреждение. При этом в ночь с 18 на 19 ноября ожидается усиление порывов до 23-28 м/с. Высота волн может достигнуть двух метров.

Керченская переправа на сегодня занимается перевозками грузовиков, прежде всего, со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Также на паромах переправляются рейсовые автобусы с пассажирами.

Всего с начала работы переправы 9 октября прошлого года по 18 ноября 2023-го года через пролив в обе стороны было перевезено 394 650 пассажиров и 225 773 грузовика. В общей сложности паромы сделали 6 596 рейсов.

Андрей Пугачев

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