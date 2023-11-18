СМИ: в Березниках ДПС задержали депутата с признаками опьянения

Сегодня ночью в Березниках сотрудники ДПС остановили Toyota Camry, водитель которого находился с признаками алкогольного опьянения. В пресс-службе ГУ МВД Properm.ru уточнили, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении него был составлен материал по ст. 12.26 КоАП РФ. Его данные в главке не раскрыли.

По данным телеграмм-канала «Лбов», якобы речь идет депутате местной думы Ринате Сорокине. Господин Сорокин избран в Березниковскую городскую думу в сентябре 2020 года по спискам КПРФ.