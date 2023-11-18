На Бродовском тракте установят спецзону для производства промышленных 3D-принтеров

Для строительства компанией «Роботех» предприятия по производству промышленных 3D-принтеров на Бродовском тракте предложено установить специальную территориальную зону. Проект ООО «Роботех» недавно получил статус приоритетного инвестпроекта, поэтому региональное Агентство инвестиционного развития (АИР) теперь курирует эту инициативу. Агентство обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с заявлением об установлении на участке за зданием автосалона «Дав-Авто» на Бродовском тракте, 15, зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-3. Сейчас пустующий земельный участок площадью 4,9 га входит в зону оптовой торговли, открытых рынков Ц-5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

В октябре совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту компании «Роботех» статус «приоритетный инвестиционный». Обществу предоставят земельный участок на Бродовском тракте в аренду без проведения торгов. На нем «Роботех» намеревается возвести производственный корпус, административные здания и площадку открытого хранения. Предприятие наладит выпуск импортозамещающего оборудования, например промышленных 3D-принтеров PBJ для печати песчано-полимерных литейных форм, а также роботов для выполнения операций в легкой и пищевой промышленности, в машиностроении, литейных, лакокрасочных цехах и прочего.

Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить проект на утверждение в правительство Пермского края.