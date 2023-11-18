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Коммерсантъ FM
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The Times of India: на севере Индии обнаружены тела двух туристов из России

Полиция: смерть двоих туристов из России в Индии была ненасильственной

На севере Индии, в районе Кулу штата Химачал-Прадеш были найдены обнаженные тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней девушки, передает издание The Times of India. В российском посольстве в Нью-Дели сообщили «РИА Новости», что смерть туристов не носила насильственного характера.

Как пишет издание, погибших граждан РФ зовут Максим Белецкий и Анна Ранцева, их тела обнаружили у горячего источника, рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих. Полиция также обнаружила записку, предположительно написанную Анной, в которой говорится, что ее телефон следует отправить ее семье в Россию через посольство. В полиции The Times of India сообщили, что рассматривают все версии смерти россиян, в том числе о двойном самоубийстве. Точные причины будут установлены после вскрытия.

В российском посольстве в Индии отмечают, что местные силовики «находятся в плотном контакте» с дипломатами в связи с обнаружением тел российских туристов.

Александр Кислов

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