The Times of India: на севере Индии обнаружены тела двух туристов из России

На севере Индии, в районе Кулу штата Химачал-Прадеш были найдены обнаженные тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней девушки, передает издание The Times of India. В российском посольстве в Нью-Дели сообщили «РИА Новости», что смерть туристов не носила насильственного характера.

Как пишет издание, погибших граждан РФ зовут Максим Белецкий и Анна Ранцева, их тела обнаружили у горячего источника, рядом лежали мобильные телефоны и паспорта обоих. Полиция также обнаружила записку, предположительно написанную Анной, в которой говорится, что ее телефон следует отправить ее семье в Россию через посольство. В полиции The Times of India сообщили, что рассматривают все версии смерти россиян, в том числе о двойном самоубийстве. Точные причины будут установлены после вскрытия.

В российском посольстве в Индии отмечают, что местные силовики «находятся в плотном контакте» с дипломатами в связи с обнаружением тел российских туристов.

Александр Кислов