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Житель Удмуртии убил любовника сожительницы на пилораме

В Удмуртии завершился суд над 40-летним мужчиной, ударившего ножом ухажера своей подруги. Причиной преступления стал приступ ревности. В результате удара потерпевший скончался, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Убийство произошло в ночь на 30 апреля на пилораме в деревне Михайловка Игринского района, куда осужденный приехал на автомобиле. Здесь проживала его сожительница с 42-летним потерпевшим.

Преступник является жителем Шаркана. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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