С начала года из Челябинской области выдворили 1,3 тыс. мигрантов

В Челябинской области с начала 2023 года зафиксировано более 11 тыс. нарушений в сфере миграции. Около 1,3 тыс. мигрантов выдворено из страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

На этой неделе сотрудники полиции и ОМОН во взаимодействии с оперативниками УФСБ и военным комиссариатом провели рейды по крупным рынкам Челябинска. Проверили более 40 иностранцев. В результате было пресечено пять нарушений миграционного законодательства, в том числе четыре связанных с незаконной трудовой деятельностью. В отношении одного злостного нарушителя в суде решается вопрос о принудительном выдворении из страны. Сейчас полицейские устанавливают работодателей, которые привлекли к незаконной трудовой деятельности мигрантов. За это им грозит штраф до 800 тыс. руб. за каждого нарушителя либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также в ходе рейда военный комиссар вручил 13 повесток для явки в военкоматы лицам, получившим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.

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