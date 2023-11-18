В Краснодаре заработали ярмарки выходного дня

В столице Кубани в субботу 18 ноября начали работать 12 ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Реализовывать сельхозпродукцию на двенадцати торговых площадках приехали фермеры со всех районов Кубани. Среди выставленных на прилавках фермерских товаров – бакалея, сыры, молоко, живая рыба, зелень и многие другие продукты.

Как сообщается, за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора на торговых площадках следят организаторы каждой ярмарки, контролируя проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли.

Андрей Пугачев

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