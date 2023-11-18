Мэрия Тюмени выделит почти 2,3 млрд рублей на 61 транспортных маршрута

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени объявил девять аукционов на поиск транспортных предприятий для организации перевозок по 62 маршрутам общественного транспорта. Общая сумма контрактов составит около 2,3 млрд руб. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Тюмени готова выделить почти 2,3 млрд руб. на организацию 61 транспортного маршрута

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мэрия Тюмени готова выделить почти 2,3 млрд руб. на организацию 61 транспортного маршрута

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самый крупный контракт — на 363,2 млн руб. — включает в себя организацию маршрутов №2, 2к, 11, 13, 67, 97, 158. За организацию еще семи маршрутов мэрия готова выделить до 362,7 млн руб.

Другой контракт на 353 млн руб. предполагает организацию маршрутов №10, 17, 17к, 20, 32, 135, 144, 156. По маршрутам №53, 55, 60, 85, 85к, 86, 121, 91 будет заключен контракт на сумму до 252 млн руб.

До 246,7 млн руб. мэрия Тюмени готова выделить на маршруты №25, 146, 149, 152, 153. На сумму 212,3 млн руб. будет заключен контракт для организации маршрутов №8, 22, 36, 36к, 40, 145, 145к. Для организации маршрутов №9, 18, 27, 28, 47, 47д, 120, 120к предполагается контракт на сумму 208,7 млн руб.

Для маршрутов №15, 100, 100к, 128, 128к, 134 будет заключен контракт на сумму 177,2 млн руб. А для маршрутов №14, 98, 99, 129, 129к — на сумму 143,2 млн руб.

Как следует из данных системы госзакупок, на маршрутах будут работать особо большие, большие и средние автобусы зеленого цвета. Контракты будут действовать с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте