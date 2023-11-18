Сделка по продаже кунгурской птицефабрики завершена

ООО «Управление Агроактивами» завершило сделку по приобретению кунгурской птицефабрики «Комсомольская» у банка непрофильных активов «Траст». Об этом свидетельствуют изменения, внесенные в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ресурса, «Управление Агроактивами» выкупило птицефабрику у банка непрофильных активов «Траст». О закрытии сделки банк сообщал «Ъ-Прикамье» в октябре.

Птицефабрика «Комсомольская» расположена в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Является крупнейшим предприятием по производству яйца в Пермском крае, производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка птицефабрики по итогам 2022 года — 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 15,8 млн руб.

В собственности банка «Траст» предприятие находилось с 2018 года. Весной 2023-го банк выставил птицефабрику на торги с начальной ценой в 1,95 млрд руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В начале октября стало известно, что «Траст» договаривается с башкирским агрохолдингом «Таврос» о том, чтобы продать ему этот актив.

ООО «Управление Агроактивами», по данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано в Московской области в 2016 году. Основной вид деятельности общества — деятельность холдинговых компаний. Выручка по итогам 2022 года составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 149,3 млн руб. Учредителями ООО являются Денис Майоров (99,9% в уставном капитале) и Виталий Бочков (0,1%). На рынке эту компанию связывают с «Тавросом». В конце 2022 года ООО «Управление Агроактивами» выкупило у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год.