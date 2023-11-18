В ходе СВО погибли два уроженца Ирбита

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине погибли два уроженца Ирбита Павел Чехомов и Михаил Абашев. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте глава Ирбита Николай Юдин.

«И снова приходят в Ирбит печальные новости о земляках, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. За последние три недели мы потеряли двоих»,— заявил господин Юдин.

Павел Чехомов родился в Ирбите в 2001 году. В 2021 году был призван в армию, где служил в роте Почетного караула. После службы проживал в Екатеринбурге, откуда в октябре 2023 года ушел служить по контракту. Погиб в конце октября.

Михаил Абашев родился в Ирбите, после армии работал на Ирбитском мотоциклетном и автоприцепном заводах. Позже переехал в Нижний Тагил, где работал в автосервисе. Имеет троих взрослых детей. В апреле 2023 года ушел служить по контракту. Погиб в начале ноября.

Прощание с погибшими состоится 20 ноября в прощальном зале «Рай».

Анастасия Таначева

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