Бывший министр культуры края откроет в музее кафе

Музей современного искусства PERMM определился с оператором кафе в своей новой локации на улице Крисанова – им станет пермское ООО «Слоуфуд», сообщает «Новый компаньон». Данное юрлицо контролируется бывшим министром культуры Пермского края Олегом Ощепковым, оно развивает пермское кафе «Улитка». Планируется, что уже в декабре в музее откроется не только кафе, но и полноценная пекарня с кондитерским цехом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Ощепков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Олег Ощепков

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, музей современного искусства PERMM начал работу в здании бывшего автосалона Mercedes-Benz в конце октября 2023 года.