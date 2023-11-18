В Челябинске осужден контрактник, въехавший в подземный переход после ДТП

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, обвиняемому в совершении ДТП с пострадавшими в подземном пешеходном переходе. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком два года и лишением права в течении двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба суда.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в мае этого года. Суд установил, что находившийся в отпуске контрактник, после распития спиртных напитков, решил прокатиться по ночному городу. Проезжая по проспекту Победы он превысил скорость, совершил наезд на бордюрный камень, а затем влетел в подземный переход на Теплотехническом институте. Пассажир автомобиля получил тяжкие телесные повреждения.

По данным ряда СМИ, военнослужащий был участников специальной военной операции России на Украине.

Потерпевший претензий к военнослужащему не имел, поскольку виновник аварии принес извинения, загладил материальный вред, перечислив 250 тыс. руб., и оплатил лечение. Приговор вступил в законную силу.

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