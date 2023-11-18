Мэрия Екатеринбурга будет ликвидировать объекты накопленного вреда экологии

По новым поправкам в Устав Екатеринбурга, в полномочия мэрии города войдут, в частности, выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом сообщили на сайте администрации Екатеринбурга.

Согласно поправкам, будет создан институт сельских старост и схода граждан как новая форма участия горожан в местном самоуправлении. Кроме того, депутаты городской думы, отсутствующие на заседаниях в течение шести месяцев подряд, будут досрочно лишаться полномочий.

Поправки в Устав Екатеринбурга единогласно поддержали 137 горожан, принявших участие в публичном слушании. Его провели заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин и депутат городской думы Михаил Матвеев.

Анастасия Таначева

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