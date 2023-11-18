Мэрия Перми предлагает потратить еще 600 млн рублей на ремонт фасадов

Мэрия Перми намерена продлить еще на три года (2024, 2025 и 2026) программу капитального ремонта фасадов многоквартирных домов, приуроченную к юбилею города. Об этом свидетельствует законопроект, размещенные на сайте думы: он предполагает продление расходного обязательства, истекающего в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным источника среди депутатов, на эти цели планируется выделить по 200 млн руб. в год, всего 600 млн. Соответствующие траты администрация предлагает включить в бюджет города на 2024–2026 годы.

Предполагалось, что вопрос о продлении программы и выделении дополнительных средств будет рассмотрен на пленарном заседании думы 21 ноября, однако он был снят с повестки профильным комитетом думы. По данным «Ъ-Прикамье», проект получил отрицательные заключения контрольно-счетной палаты Перми и управления экспертизы и аналитики. Эксперты считают, что у города нет оснований для продления программы, приуроченной к юбилею.

Предполагается, что после доработки вопрос рассмотрят на декабрьском заседании думы.

Напомним, капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в центре Перми и установка архитектурной подсветки были существенными статьями расходов при подготовке к юбилею города. В 2022 году были отремонтированы фасады 46 домов. Стоимость работ составила 898 млн руб., в 2023-м — порядка 903,3 млн руб. Также на домах по Комсомольскому проспекту и улицам Ленина и Петропавловской была установлена архитектурная подсветка фасадов, праздничная иллюминация на опорах освещения. На эти цели было использовано 519 млн руб. Архитектурная подсветка была установлена и на Коммунальном мосту (65 млн руб.).