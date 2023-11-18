Зеленский поддержал облегчение выезда студентам немобилизационного возраста

Президент Украины выступил за упрощение выезда за границу для получения образования студентам немобилизационного возраста. Он считает, что при принятии решения нужно избегать психологического напряжения между военными и гражданскими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, которые нужны Украине... Я считаю, что министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину»,— говорится в заявлении президента на его сайте.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что проработка решений с выездом студентов за рубеж уже ведется. Он написал об этом в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Призыву по мобилизации на Украине подлежат мужчины с 27 до 60 лет. Ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных — с 18 лет. В мае в Верховной раде был принят законопроект о снижении нижней планки призыва до 25 лет, но президент пока его не подписал.