Бюджет, Конституция и Новый год

«Единая Россия» снабдила своих депутатов традиционными партийными рекомендациями на неделю, посвященную работе с избирателями в регионах. Как и предыдущие подобные документы, нынешний можно условно разделить на две части: проблемную и праздничную. В первой единороссам предлагают пообщаться с гражданами на уже ставшие для них традиционными темы — это специальная военная операция (СВО) на Украине и реализация Народной программы партии. Что же касается праздников, то партийцам их предлагают отметить три: День Конституции, День матери и наступающий Новый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дума изменила расписание, проведя целых шесть пленарных недель подряд, и теперь депутаты наконец отправятся работать в регионы. Единороссы перед каждой региональной неделей традиционно получают от партии рекомендации по темам для общения с избирателями и предложения по проведению различных мероприятий. Следующая неделя, которая продлится с 20 по 26 ноября, не стала исключением. “Ъ” ознакомился с документом.

На первый план уже традиционно выходит тема СВО, поддержка семей военнослужащих, оказания помощи участвующим в боевых действиях землякам.

Единороссам рекомендуют готовить гуманитарные грузы для бойцов и организовать культурную программу для тех из них, кто проходит лечение в госпиталях региона. Как обычно, депутатам напоминают о необходимости выступать в соцсетях и региональных СМИ в поддержку президента, рассказывать о партийцах, отправившихся на передовую в качестве добровольцев. Также не стоит забывать об участии в работе общественных приемных, «горячих линий», консультационных центров по отработке вопросов и обращений граждан, в случае необходимости — подготовке депутатских запросов. Также партийцам советуют напоминать гражданам об инициативах, посвященных помощи участникам спецоперации, которые уже приняты на федеральном и региональном уровне при активном участии «Единой России».

Традиционно единороссам рекомендуют напомнить избирателям, что, «как и в годы Великой Отечественной войны, актуальным становится лозунг "Все для фронта, все для победы"».

Что касается реализации Народной программы партии, то тут партийцам советуют сконцентрировать внимание избирателей на сохранении всех ее приоритетов при принятии бюджета (был принят в третьем чтении 17 ноября). «Важно делать акцент на то, что, несмотря на санкции, на необходимость оказывать поддержку новым регионам, партия продолжает выполнять свои обещания»,— говорится в рекомендациях. Избирателям расскажут, что ЕР внесла поправки ко второму чтению бюджета на 138 млрд руб. «Эти средства пойдут на выполнение задач, которые поставил президент: обеспечение безопасности страны, поддержку бойцов и их семей, обеспечение социальных обязательств перед людьми в полном объеме»,— говорится в рекомендациях. Также избирателям напомнят, что «новый проект бюджета разрабатывался в сложных экономических и геополитических условиях, но, несмотря на это, "Единая Россия" и правительство добились сохранения в бюджете всех социальных гарантий». При этом партийцам советуют не только оперировать финансовыми показателями, но и иллюстрировать речь примерами: на что могут пойти средства, что можно будет на них построить и т. д.

Традиционно партия предлагает своим депутатам принять участие в мероприятиях, посвященных предстоящим праздникам. На этой неделе партийцам предстоит готовиться к Дню Конституции, который пройдет 12 декабря. В этом году Основной закон отметит 30-летний юбилей. Депутатам предлагается провести по этой теме занятия «Разговоры о важном» в школах. Также пройдет акция «Я — гражданин России» партпроекта «Мир возможностей». Она призвана «сформировать у школьников 13–14 лет осознанное отношение к понятию «гражданин», его смыслу, правам и обязанностям, взаимосвязи граждан и государства, уважение к Конституции РФ». Предполагается, что старшеклассники будут проводить 30-минутные тематические уроки для учеников 7–8-х классов.

26 ноября в России отмечают День матери, в связи с чем единороссам рекомендуют поздравить всех мам в СМИ и социальных сетях, не забывая при этом рассказывать о принятых по инициативе партии мерах по поддержке материнства и детства. А женам и матерям участников СВО партийцев просят вручить цветы и чайные наборы.

Во время приема жителей в общественных приемных депутатам советуют уделить внимание вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поскольку эта тема традиционно лидирует в обращениях граждан.

По случаю приближения Нового года «Единая Россия» запускает две акции — «Коробка храбрости» и «Серебряная елка». Первая проходит второй год подряд и направлена на поддержку детей, проходящих лечение в больницах и хосписах. Партия запустила для них сбор игрушек, книг и других вещей. В рамках второй акции партийные активисты соберут подарочные наборы для постояльцев домов престарелых и одиноких пожилых людей, а также организуют для них новогодние постановки и праздничные чаепития.

Ксения Веретенникова