Далеко не улетишь

В следующем году перевозчики, выполняющие рейсы между Татарстаном и другими регионами РФ, получат меньше государственной поддержки. Росавиация в перечень субсидируемых маршрутов включила лишь 22 направления из республики, хотя в этом году их было 40. Количество субсидируемых рейсов в том числе снизится у татарстанского перевозчика «ЮВТ Аэро» (эксплуатирует канадские CRJ-200), прибыль которого за последние годы и так заметно сократилась. Эксперты полагают, что власти решили перераспределить субсидии в пользу других регионов или компаний, у которых есть отечественные Superjet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В 2024 году по программе субсидирования региональных воздушных перевозок из городов Татарстана будет выполняться 22 рейса. В том числе 11 рейсов будут из Казани, шесть из Нижнекамска (аэропорт Бегишево) и пять из Бугульмы. Перечень утвердила Росавиация.

Менее половины, десять из них, принадлежат татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро». Так, перевозчик получит субсидии на маршруты из Казани в Тобольск, Новый Уренгой, Сургут и Горно-Алтайск. По этой программе самолеты «ЮВТ Аэро» также будут летать из Нижнекамска в Тобольск, а из Бугульмы — в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск. Большинство этих рейсов будут софинансироваться из бюджета республики. Однако объем субсидий не указан.

Субсидии за полеты из Татарстана получат еще пять перевозчиков. Компания Red Wings будет летать по этой программе из Казани в Нальчик и Челябинск, а из Нижнекамска — в Новый Уренгой и Сургут. «Руслайн» выполнит рейсы из Казани в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Ханты-Мансийск. «Азимут» получит субсидии по маршрутам из Нижнекамска в Минеральные Воды, Тюмень и Нижневартовск. По одному маршруту из Татарстана будут выполнять Nordwind (Казань — Томск) и авиакомпания «Ямал» (Казань — Салехард).

В свою очередь «ЮВТ Аэро» по этой программе также будет выполнять рейсы между другими субъектами РФ. Это еще 10 маршрутов. Среди них, например, Нижний Новгород — Томск, из Тобольска в Новосибирск, Санкт-Петербург и Самару.

«ЮВТ Аэро» (аббревиатура расшифровывается как «Юго-Восток Татарстана») существует на рынке российских авиаперевозок с 2015 года. Перевозчик базируется в аэропортах Бугульмы и Казани. По итогам 2022 года, по данным kartoteka.ru, компания получила чистую прибыль в размере 285 млн руб. Это почти в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году, однако значительно ниже 2020 года (тогда прибыль достигала почти 2 млрд руб.). Выручка в прошлом году составила 2,78 млрд руб. — на 13% больше, чем годом ранее.

Уменьшение прибыли компании было связано с сокращением объема государственных субсидий. В «ЮВТ Аэро», которая эксплуатирует канадские самолеты CRJ-200, объясняли это тем, что власти стали больше давать субсидий компаниям, в парке которых есть отечественный Superjet.

В 2024 году количество субсидируемых маршрутов «ЮВТ Аэро» вновь сократится. Так, в программу субсидирования прошлого года изначально были включены 37 рейсов компании, в том числе 21 маршрут из Татарстана. А всего из республики тогда перевозчики получили субсидии на 40 направлений, то есть почти в два раза больше, чем сейчас.

«Скорее всего, власти решили перераспределить субсидии в пользу других регионов или компаний, у которых есть отечественные Superjet»,— считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Кроме того, он полагает, что сокращение субсидий может быть связано с изменением пассажиропотока на определенных маршрутах или с улучшением инфраструктуры, что делает их менее зависимыми от государственной поддержки. «Также возможно, что компания "ЮВТ Аэро" решила сосредоточиться на более прибыльных маршрутах или изменить свою стратегию развития»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов