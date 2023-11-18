«Более эффективно и гуманно было бы инвестировать в улучшение качества жизни»

В Крыму частные клиники добровольно отказались проводить аборты. Незадолго до этого в Госдуме прошел круглый стол, где депутаты предложили разработать законопроект о запрете абортов в коммерческих клиниках по всей стране. Кроме того, прозвучало предложение сократить срок беременности, разрешенный для абортов. Инициативу комментирует председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры», заместитель управляющего Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Екатерина Антонова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Антонова

Фото: предоставлено автором Екатерина Антонова

Фото: предоставлено автором

«Аборт — легальная и доступная процедура в России, охватываемая системой обязательного медицинского страхования. Одним из главных аргументов против запрета или ограничения абортов является повышенный риск, который возникает для женского здоровья. В случае принятия закона женщины будут вынуждены обращаться к неквалифицированным специалистам, использовать опасные вещества, инструменты или пытаться сделать аборт самостоятельно, что может привести к серьезным последствиям, таким как кровотечение, инфекционное заражение, перфорация, бесплодие или смерть. По данным Всемирной организации здравоохранения, небезопасные аборты являются причиной 8% случаев материнской смертности во всем мире и основной причиной заболеваемости и инвалидности среди женщин репродуктивного возраста.

Лишение женщин права выбирать, что делать со своим телом и жизнью, нарушило бы их права человека и достоинство и подвергло бы их дальнейшим лишениям и дискриминации. Например, женщины, которые вынуждены вынашивать нежелательную беременность, могут столкнуться с проблемами физического и психического здоровья, бросить учебу или работу, потерять доход и другие возможности, или страдать от социальной стигматизации и изоляции. Кроме того, женщины, у которых есть дети, за которыми они не могут ухаживать, могут столкнуться с растущей бедностью, недоеданием, безнадзорностью или жестоким обращением, что также повлияет на благополучие и развитие этих детей.

На мой взгляд, рассматривать запрет абортов как способ повысить рождаемость и преодолеть демографический кризис — неэффективно и контрпродуктивно, поскольку такой подход не учитывает коренные причины низкой рождаемости: недостаточный доход семьи, высокая смертность, плохое состояние здоровья, гендерное неравенство и миграция. Более эффективной и гуманной стратегией было бы инвестировать в улучшение качества жизни и репродуктивного здоровья женщин и мужчин, предоставлять им всестороннее сексуальное образование, недорогие средства контрацепции, а также адекватную социальную и экономическую поддержку родительству.

Запрет или ограничение абортов может повлечь за собой увеличение числа сирот, переполненность и, как следствие, нехватку мест в детских домах. Кроме того, этим детям необходимо будет предоставить образование и полноценно воспитать их, а в последующем обеспечить жильем. Готово ли к этому государство?

Таким образом, запрет абортов в России имел бы негативные последствия для здоровья, прав и благополучия женщин, а также для социально-экономического развития страны. Аборт — это сложный и деликатный вопрос, который требует сбалансированного и основанного на фактических данных подхода, уважающего автономию и разнообразие женщин и их обстоятельств. Правительству следует сосредоточиться на предотвращении нежелательной беременности и снижении потребности в абортах путем обеспечения всеобщего доступа к услугам и информации в области репродуктивного здоровья, а также путем устранения основных факторов, которые заставляют женщин прибегать к абортам, таких как бедность, насилие и дискриминация».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram