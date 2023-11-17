Минюст признал уральскую актрису Яну Троянову иностранным агентом
Министерство юстиции добавило в реестр иностранных агентов уральскую актрису Яну Троянову. Это следует из данных сайта Минюста.
Яна Троянова (иноагент) на вручении премии "Человек года" по версии журнала GQ
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Ведомство объясняет это тем, что она «распространяла недостоверную информацию» о политике российских властей, выступала против спецоперации на Украине. По мнению Минюста, она осуществляла действия, «направленные на формирование негативного образа» России и вооруженных сил РФ. В качестве респондента была на информационных площадках, «предоставляемых иностранными СМИ».
Яна Троянова родилась в Екатеринбурге. Является российской актрисой театра и кино. Получила известность благодаря фильмам «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериалу «Ольга».
Вместе с актрисой в список иноагентов попали: журналист «Проверено.Медиа» Илья Бер, журналист Александр Морозов, бывший директор фонда «Ночлежка» Григорий Свердлин, журналист Марат Никандров, издание «The Moscow Times», VPN-сервис «Hidemy.netwtork.Ltd», ООО «Команда против пыток».
Напомним, ранее Минюст внес в список иноагентов журналиста и основателя екатеринбургского СМИ It’s My City Дмитрия Колезева и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.