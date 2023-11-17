Минюст признал уральскую актрису Яну Троянову иностранным агентом

Министерство юстиции добавило в реестр иностранных агентов уральскую актрису Яну Троянову. Это следует из данных сайта Минюста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Троянова (иноагент) на вручении премии "Человек года" по версии журнала GQ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Яна Троянова (иноагент) на вручении премии "Человек года" по версии журнала GQ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ведомство объясняет это тем, что она «распространяла недостоверную информацию» о политике российских властей, выступала против спецоперации на Украине. По мнению Минюста, она осуществляла действия, «направленные на формирование негативного образа» России и вооруженных сил РФ. В качестве респондента была на информационных площадках, «предоставляемых иностранными СМИ».

Яна Троянова родилась в Екатеринбурге. Является российской актрисой театра и кино. Получила известность благодаря фильмам «Волчок», «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериалу «Ольга».

Вместе с актрисой в список иноагентов попали: журналист «Проверено.Медиа» Илья Бер, журналист Александр Морозов, бывший директор фонда «Ночлежка» Григорий Свердлин, журналист Марат Никандров, издание «The Moscow Times», VPN-сервис «Hidemy.netwtork.Ltd», ООО «Команда против пыток».

Напомним, ранее Минюст внес в список иноагентов журналиста и основателя екатеринбургского СМИ It’s My City Дмитрия Колезева и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Виталий Красиков

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