Крым дополнительно получит 234 млн рублей на соцподдержку в 2023 году

Крым дополнительно получит 234 млн руб. на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи отдельным категориям граждан. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Еще 95,3 млн руб. направят в Севастополь. В общей сложности средства в объеме не менее 5,6 млрд руб. получат 16 регионов России в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов.

«Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Тогда господдержку смогли получить более 20 регионов. По решению Президента с 2021 года федеральное финансирование предоставляется всем регионам страны»,— говорится в сообщении.

Наибольшую сумму господдержки получит Чеченская Республика. Туда направят 1,2 млрд руб. за три года.

Анастасия Донскова

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