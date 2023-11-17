Генпрокурор поручил проработать вопрос формирования механизма акселерации предпринимателей

На встрече генерального прокурора РФ Игоря Краснова в представителями предпринимательского сообщества во вроемя визита главы надзорного ведомства в Ульяновск президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин рассказал с инициативой формирования инструментов вовлечения малого и среднего бизнеса в производственный сектор, «что стало бы дополнительным инструментом роста отечественной экономики за счет замены иностранных поставщиков и создания новых российских производств», сообщает на своем официальном сайте Генпрокуратура РФ.

«Решением этого вопроса он назвал совершенствование механизмов акселерации предпринимателей в рамках развития промышленных кластеров, что требует соответствующей государственной поддержки. Согласившись с предложенной инициативой Игорь Краснов поручил начальнику Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры России проработать вопрос ее нормативного закрепления», — сообщает федеральное надзорное ведомство.

Андрей Васильев, Ульяновск