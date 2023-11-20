Клубный дом в центре Воронежа

Современный, элегантный и функциональный дом, выделяющийся в общем колорите уютных улочек городского центра, станет идеальным местом для жизни тех, кто хочет быть в центре безграничных возможностей и выбирает высокий уровень жизни.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК Аксиома Фото: ФК Аксиома

Концептуальная основа проекта — стремление создать комфортную жилую зону, гармонично вписанную в общую архитектурную композицию «сердца» столицы Черноземья.

Расположение дома дает возможность наслаждаться главными достопримечательностями нашего города, медленно прогуливаясь по динамичным улицам.

Клубный дом Куцыгина, 11 — это синоним приватного и премиального пространства для жизни, где для владельцев предусмотрено не только достойное оснащение, но и окружение. Это особая атмосфера «необременительного соседства», где все жильцы знают друг друга, а значит появление "незнакомых " людей на территории исключено. Это камерность, комфортабельность, уникальность и элитарность.

На 9 этажах здания будут расположены 47 квартир с эргономичными планировками площадью от 60 до 200 кв.м., где высота потолков более 3 метров и огромные окна позволят воплотить в реальность любые неординарные дизайнерские решения.

Монументальная, но при этом эстетичная архитектура здания с концептуальной подсветкой придаст дополнительную изысканность и картинность.

Продолжением архитектурной концепции дома станет стильное и функциональное лобби, в котором Вам обязательно захочется задержаться подольше, ведь оно погрузит в атмосферу роскошного уюта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клубный дом Куцыгина,11, рендер внутренней отделки

Фото: ФК АКСИОМА Клубный дом Куцыгина,11, рендер внутренней отделки

Фото: ФК АКСИОМА

Круглосуточный консьерж-сервис позволит собственникам абстрагироваться от ряда бытовых проблем и не переживать о повседневной рутине.

Конечно же, этот клубный дом будет оснащен различными современными технологиями, такими как системы «умный дом», интеллектуальная система безопасности и доступа на территорию и другими.

Двухуровневая подземная парковка, в которую можно будет спуститься на лифте со своего этажа, освободит пространство во дворе и даст возможность наслаждаться безопасными прогулками и детям, и взрослым. Концепция двора предусматривает наличие благоустроенных и озелененных пространств с тщательно подобранными растениями и зонами для активного и тихого отдыха.

Клубный дом Куцыгина,11 станет архитектурным произведением искусства в Вашей жизни!

Приватная атмосфера, просторные планировки, подземный паркинг, удобная локация и гарантия проверенного застройщика — узнать больше о плюсах клубного дома Куцыгина,11 и вариантах покупки можно по телефону +7 (473) 271-72-73.

Фото: ФК АКСИОМА

Клубный дом Куцыгина,11 расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Куцыгина,11. Застройщик: ООО Специализированный застройщик «ВЫСОТА» (ОГРН 1093668017893). Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ID дома 55373. Все фото- и CG-изображения, приведенные в настоящем материале, носят исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положением ст. 437 ГК РФ и могут быть изменены.

ООО ФК АКСИОМА