Агенты по недвижимости из Казани посетили проекты «Неометрии» в Сочи и Краснодаре

Отличительной особенностью рынка недвижимости Краснодарского края является то, что жилье в регионе приобретают люди из разных регионов России.

А дополнительным стимулом является возможность полностью удаленной покупки квартиры. По этой причине краснодарскими и сочинскими объектами интересуются агентства по недвижимости из всех субъектов страны. В первую очередь в фокусе их внимания – конечно же, надежные и системные застройщики, имеющие в портфеле большое количество интересных проектов.

Федеральный девелопер «Неометрия» регулярно проводит туры по своим объектам для партнеров из разных регионов. Так, 16 и 17 ноября их посетили представители ведущих агентств недвижимости Татарстана. В первый день они ознакомились с проектами в Краснодаре, во второй – в Сочи. В краевом центре делегация из 45 человек побывала на территории микрорайона «Южане», а также жилых комплексов «Отражение» и «Улыбка».

Гости из Казани отметили выгодное расположение объектов – поблизости от развитой инфраструктуры и ключевых транспортных артерий города. А также их концепцию, подразумевающую качественное благоустройство и создание комфортных условий для жизни.

«Особенно понравился микрорайон «Южане». Территория комплекса продумана и гармонична, предусмотрено все необходимое. Локация также удобная – до центра города можно добраться всего за 10 минут. Парковочных мест для автомобилей достаточное количество. Школы, магазины, аптеки – все в шаговой доступности», — высказала мнение руководитель агентства по недвижимости Виктория Рустамова.

В Сочи партнеры «Неометрии» посетили ЖК «Флора», «Фрукты», «Лестория», а также гостиничный комплекс премиум-уровня «Нескучный сад». И высоко оценили подход компании к формированию продукта в сфере курортной недвижимости.

Директор департамента по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» Виталий Степанов отметил, что компания многое делает для того, чтобы создавать максимально выгодные условия сотрудничества.

«Большое количество покупок квартир в наших объектах совершается при посредничестве агентств по недвижимости. И мы понимаем, насколько важен их вклад в работу с каждым клиентом. Нашей целью является создание таких форматов взаимодействия, при которых продавать квартиры в проектах «Неометрии» будет легко и выгодно. И готовы предоставлять подробную информацию о каждом объекте, а также предлагать самые выгодные опции», — прокомментировал Виталий Степанов.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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https://neometria.ru/ ООО «Неометрия», 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, дом 15 офис 61. ОГРН 1162309050573. Застройщик: ООО СЗ “СТРОИТЕЛЬ ЮГА”, ООО СЗ “ДАРСТРОЙ-ЗАПАД”, ООО СЗ “ЮФОМЕГАЛИТ”, ООО СЗ “РАФСТРОЙ”, ООО СЗ “Зелёная горка”, ООО СЗ “РОДИНА”. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф