Артур Абдрашитов назначен министром туризма Самарской области

По решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова министром туризма региона вновь стал Артур Абдрашитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министерство туризма создано в Самарской области в 2022 году, тогда же главой ведомства стал Артур Абдрашитов. С 2020 года чиновник руководил департаментом туризма региона.

Артур Абдрашитов родился в 1989 году в Казани. В 2011 году окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специализации «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства». С 2013 по 2019 годы работал начальником отдела развития туриндустрии министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Затем возглавлял отдел развития туристской индустрии Государственного комитета Татарстана по туризму, был заместителем председателя комитета.

Сабрина Самедова