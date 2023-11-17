Центр Краснодара перед выходными загружен девятибалльными пробками

В центре Краснодара перед выходными сформировались девятибалльные пробки. Согласно данным ресурса «Яндекс.Карты» на 18:00, движение в краевом центре затруднено на десятках улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сервис Яндекс.карты Фото: сервис Яндекс.карты

Наиболее плотный поток автомобилей фиксируется на улицах Северной, Красной, Кузнечной, Бабушкина, Садовой, Промышленной, Костылева, Базовской, Тургенева, Красных Партизан и других. В общей сложности заторы в 9 баллов отмечены на 19 улицах, восьмибалльный простой фиксируется по 18 направлениям.

Движение также осложнено на участке Западного обхода от кольца на ЖК «Светлоград» до пересечения с улицей Крылатской. На Ростовском шоссе плотный ряд автомобилей протянулся от пересечения с улицей Офицерской до поселка Октябрьский. Пробки отмечены на улицах Старокубанской, Ставропольской и Суворова.

Анастасия Донскова

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